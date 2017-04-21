TODAYS TOP NEWS FRIDAY APRIL 21, 2017
Apr 21st, 2017 by headlines
*DUTERTE TELLS BOHOLANOS TO ARM SELVES AND ‘KILL’ ABU SAYYAF MEN
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*MOKABAT NA SA P7.7 MILYONES ANG PATONG SA ULO SA MAKASIKOP O MAKAPATAY SA TANANG ABU SAYYAF NGA NAHABILIN DINHI SA BOHOL
*NAHIDANGAT DINHI SA BOHOL ANG DUGANG BAHAN SA MGA SUNDALO NGA MOTABANG OG PUHAG SA NAHABILING MGA SAKOP SA ABU SAYYAF NGA NAKAIPSOT HUMAN SA BINAKBAKAY DIDTO SA INABANGA SA MILABAYNG SEMANA
*GIPUSIL-PATAY SA DUHA KA WA MAILHING LALAKI ANG USA KA TAGA-ARGAO, CEBU SA GAWAS SA IYANG GIPUY-ANG BAY SA BARANGAY DAO, SYUDAD SA TAGBILARAN
*GILAGDAAN SA BELLEVUE RESORT UG DOLE ANG JOBSTART PROGRAM PARA SA MGA PERSONS WITH DISABILITIES
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