*CONDOM DISTRIBUTION MIGHT JUST AROUSE CURIOSITY TOWARD SEX AMONG STUDENTS, DOH WARNED

*AFTER BLACKOUT, THE SANGGUNIANG PANLALAWIGAN PLANS TO CHECK ON THE STATUS OF THE PLAN TO ESTABLISH A LAND-BASED SOURCE OF POWER SUPPLY WITHIN BOHOL

*DEPED-BOHOL AWAITS GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF VOUCHER PROGRAM FOR INCOMING SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS FOR NEXT SCHOOL YEAR

———

* NASIKOP KAGAHAPON DIDTO SA LUNGSOD SA SAN ISIDRO ANG USA KA 18 ANYOS NGA GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG MARIJUANA ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION; UG MIANGKON ANG DINAKPAN NGA MAOY NANULIS UG MIPATAY SA USA KA MAESTRO SA ILANG LUNGSOD SA MIAGING TUIG

*NAMATAY NA ANG SABUNGERO NGA NAPUSILAN SA PULIS HUMAN NANUNGGAB SA TIGBANTAY SA BUWANGAN DIDTO SA LUNGSOD SA DANAO

