TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY OCTOBER 5, 2016
Oct 5th, 2016 by headlines
*PROVINCIAL GOVERNMENT TO ALLOCATE 10 MILLION PESOS FOR CONSTRUCTION OF ADDITIONAL PRISON CELLS TO ADDRESS DECONGESTION AT BOHOL DISTRICT JAIL
*P3.5M FOR TESDA COURSES ALLOCATED FOR 3RD DISTRICT THIS YEAR
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*NAKAPATAAS SA MORALIDAD SA MGA SUNDALO UMENTO SA BENIPISYO SA MGA SUNDALO, SUMALA NI LT. COL. BELLOGA
*NASUTA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA DAGHAN PA NGA MGA PANGPUBLIKONG TUNGHAAN ANG WALA PA MAHUMAN SA PAGTUKOD BISAN OG KAPIN NA SA DUHA KA TUIG NGA GISUGDAN
*NANGAYO ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA ANTEQUERA NGADTO SA NASUDNONG KAGAMHANAN OG DUGANG PONDO ALANG SA PAGTIBAWAS SA TRABAHO SA MERKADO PUBLIKO SA LUNGSOD
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