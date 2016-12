*PRESIDENT RODRIGO DUTERTE EYES A BOHOL VISIT BOHOL AFTER MEETING WITH FORMER GOVERNOR VICTOR DELA SERNA AND VICE GOVERNOR DIONING BALITE IN MALACAÑANG ON MONDAY

*NBI-BOHOL TEAM ARRESTS TWO ALLEGED PUSHERS IN KERWIN ESPINOSA DRUG RING DURING A BUY-BUST OPERATION NEAR THE INTEGRATED BUS TERMINAL IN THE CITY; AND CONFISCATES 14 BULTO-SIZE PACKS OF SHABU AND HIGH-CALIBER FIREARMS

*TAGBILARAN CITY STILL HAS THE HIGHEST POPULATION IN BOHOL; WHILE THE TWO TOWNS IN PANGLAO ISLAND- -DAUIS AND PANGLAO- -TOP THE POPULATION GROWTH RATE, ACCORDING TO THE PHILIPPINE STATISTICS AUTHORITY

…………..

*MIKABAT NA SA TRESE ANG NAMATAY SA DENGUE DINHI SA BOHOL, SAMTANG MIABOT NA SA DUL-AN DUHA KA LIBO NA ANG NATAPTAN OG DENGUE, SUMALA SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE

*SOBRA NA SA 275 KA LIBO KA TAWO ANG NABULAHAN SA HEAT-IT CARAVAN SUKAD SA PAGLUSAD SA PROGRAMA DIDTO SA PRESIDENT CARLOS P.GARCIA NIADTONG TUIG 2010 UG HANGTOD SA LAING HUGNA NGA GIPAHIGAYON KAGAHAPON DIDTO SA LUNGSOD SA MARIBOJOC

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics