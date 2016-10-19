TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY OCTOBER 19, 2016
Oct 19th, 2016 by headlines
*FISH SUPPLY DWINDLES AGAIN DUE TO BAD WEATHER AS TYPHOONS COME ONE AFTER THE OTHER, FURTHER BRINGING THE PRICES UP ON TOP OF THE SUCCESSIVE ROUNDS OF FUEL PRICE INCREASES AS ONE OF THE FACTORS
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*GIPASALIG NI NATIONAL YOUTH COMMISSION CHAIRPERSON AIZA SIGUERRA, KINSA MIDUAW SA BOHOL KAGAHAPON, NGA DUNAY TINGOG ANG MGA KABATAANG BOL-ANON KALABOT SA NAGKADAIYANG MULO UG PROGRAMA NGA BUOT IPAABOT NGADTO SA GOBYERNO.
*COMELEC-BOHOL, NANGANDAM ALANG SA PAGBALIK SA PAGPANGLISTA SA MGA BOTANTE HUMAN PIRMAHI NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE KARON LAMANG BAG-O ANG BALAOD NGA NAG-OKTABA SA PINILIAY SA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN
*BUOT NI BOKAL TUTOR NGA AWHAGON ANG MGA PATIGAYON NGA GIPANAG-IYA SA MGA LANGYAW, LABI NA SA PANGLAO, NGA BUTANGAN OG HUBAD SA PULONG NGA MASABTAN ANG MGA KARATOLA SA ILANG MGA PATIGAYON
*PABILING ABUNDA GIHAPON SA HUMAY ANG BOHOL BISAN SA MGA NIAGING HUWAW UG BAGYO NGA NAKAHATAG OG KADAUT SA UBAY-UBAY NGA UMAHAN
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