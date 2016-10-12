TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY OCTOBER 12, 2016
Oct 12th, 2016 by headlines
*FLOODING STILL A PROBLEM IN SEVERAL AREAS DURING RAINY DAYS
*BOHOL TO COMMEMORATE 2013 DEADLY EARTHQUAKE ON SATURDAY
………….
*GIPANG-IBOT SA KAPULISAN SA LUNGSOD SA UBAY ANG 400 KA MGA TINANUM NGA MARIJUANA NGA NADISKUBREHAN HUMAN SA PAGKASIKOP SA UNOM KA MINOR DE EDAD NGA NAGPAUGA OG MGA DAHON SA MARIJUANA SA MENTERYO SA POBLACION
*NAGPAHIMANGNO SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO SA MGA KADAGKUAN SA MGA DAPIT DUOL OG DAGAT NGA DILI MOLUGAK SA PAGBANTAY NGA MALUTSAN OG MGA DROGA GIKAN SA CEBU NGA SAKAY SA MGA BAROTO
*GIPATUMAN ANG ID SYSTEM SA PANTALAN SA SIYUDAD AGI OG DUGANG SEGURIDAD
*SUSIHON KARONG ADLAWA SA MGA TINUGYANAN SA SIMBAHAN UG PANGLAWAS ANG NAHITABO SA MGA TINUN-AN SA SAGBAYAN NGA GIKATAHONG GISUDLAN OG DAUTANG ISPIRITO
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