*ARCHBISHOP BERNARDITO AUZA, A BOHOLANO WHO IS NOW THE PERMANENT OBSERVER OF THE HOLY SEE TO THE UNITED NATIONS, EXTOLS BOHOLANO FAITH THAT EARNS FOR THE PROVINCE, THE TAG OF THE IRELAND OF THE PHILIPPINES FOR SUSTAINING CHRISTIANITY WHEREVER THEY ARE IN THE WORLD

*BAYAN-BOHOL SHARES THE DISAPPOINTMENT OF THE NATIONAL UNION OF PEOPLES’ LAWYERS (NUPL) OVER THE SUPREME COURT RULING IN FAVOR OF MARCOS’ BURIAL AT THE LIBINGAN NG MGA BAYANI

………

*LAIN NA SAB NGA PAGPAMUSIL-PATAY NGA NAHITABO SA BARANGAY TALOTO NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG GISUSI KARON SA KAPULISAN

*NABALAKA NA ANG MGA KONSEHAL SA TAGBILARAN SA MGA TAHO KABAHIN SA MGA MENOR DE EDAD NGA NALAMBIGIT SA MGA PAGPANGAWAT, PAGPANGLUNGKAB OG ILEGAL NGA DROGA

*GIPASALIG NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA LUWAS ANG BOHOL TALIWA SA PASIDAAN SA ESTADOS UNIDOS SA MGA AMERIKANONG TURISTA BATOK SA HULGA NGA PAGPADAGIT SA MGA TERORISTA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics