*ALL SOULS’ DAY GENERALLY PEACEFUL, BUT POLICE AND ARMY REMAIN ON ALERT TOWARDS CHRISTMAS AND NEW YEAR REVELRIES WHEN CRIMINALS USUALLY PREY ON UNSUSPECTING VICTIMS

*LOW PRESSURE AREA NEAR SURIGAO BRINGS RAINS TO BOHOL WHICH KEEP THE QUICK RESPONSE TEAMS IN THE TOWNS ON ALERT AGAINST ANY POSSIBILITY OF RIVERS TO SWELL

*NASIKOP SA KAPULISAN SA TAGBILARAN ANG USA KA GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG SHABU DIDTO SA USA KA GIDUDAHANG DRUG DEN SA BARANGAY MANGA, TALIWA SA PAG-ATIMAN SA MGA PULIS SA MGA KALIHUKAN SA KALAG-KALAG KAGAHAPON

*MIKABAT SA USA KA MILYON KA PESOS ANG KANTIDAD SA MGA ALAHAS UG GADGETS ANG NADAGIT GIKAN SA USA KA PANIMAY SA BARANGAY DAO SA SYUDAD SA TAGBILARAN SA DIHANG GILUNGKAB SAMTANG TUA SA PANGLAO ANG TAG-IYA SA PANIMAY

*NASAYRAN GIKAN SA NADAKPANG SAKOP SA DRUG RING NI KERWIN ESPINOSA NGA ANG AMA-AMA SA PULIS NGA NADESTINO SA BALILIHAN MAOY NAGKAWAT UG NAGBALIGYA SA PUSIL SA PULIS NGADTO

