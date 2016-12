*FORMER BOHOL GOVERNOR AND BAR TOPNOTCHER VICTOR DELA SERNA OPINES THAT THE SUSPENSION OF WRIT OF HABEAS CORPUS FLOATED BY PRESIDENT RODRIGO DUTERTE, HIS FORMER LAW STUDENT AT SAN BEDA COLLEGE, MIGHT BE REMOTE IF THE CONSTITUTION HAS TO BE FOLLOWED BUT HE BELIEVES THE PRESIDENT HAS THE FULL TRUST OF THE PEOPLE

*POLICE START CLEARING DRUG-FREE BARANGAYS WITH THE TOWNS OF DIMIAO, SIKATUNA AND BATUAN AS THE POSSIBLE FIRST THREE AREAS TO GET THE DRUG-FREE BADGES

………..

*GIHIPNO KARON SA MAGTIAYONG DWINELLS ANG ILANG PAPELES ARON MAHIMONG LEGAL ANG PAGPADAGAN SA ILANG ORPHANAGE SA BACLAYON HUMAN GIBASURA SA PISKALIYA ANG KASONG HUMAN TRAFFICKING IN PERSONS UG CHILD ABUSE BATOK KANILA

*NAGPAHIMANGNO ANG DILG SA PUBLIKO BATOK SA MGA MANGINGILAD NGA MAGPATUONG OPISYAL SA ILANG BUHATAN UG MANGILKIL SA MGA PROYEKTO SA MGA KALUNGSORAN

*NANGHINAUT SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA WAY NEGATIBONG EPEKTO SA BOHOL ANG PAGKAPILI NI DONALD TRUMP ISIP BAG-ONG PRESIDENTE SA UNITED STATES

