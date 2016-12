*PAL, CEBU PACIFIC IN RUSH HOUR FOR FLIGHTS REBOOKING AND REFUNDS OF TICKETS AFTER ‘TYPHOON NINA’ CANCELLATION OF FLIGHTS

*4TH BLACKOUT THIS MONTH HITS BOHOL YESTERDAY AFTER TRIPPING OF 138-KILOVOLT UBAY-CORELLA LINE

*GIHAGIT NI CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR. ANG KATAWHANG BOL-ANON NGA MOHATAG OG LISTAHAN KUNG DUNAY MASAYRAN NGA MGA DAGKONG OPSIYAL SA GOBYERNO NGA NALAMBIGIT SA DROGA

*GIMANDUAN ANG MGA HEPE SA KAPULISAN SA KALUNGSURAN DINHI SA BOHOL NGA KINAHANGLAN DUNAY MGA BARANGAY SA ILANG TAGSA-TAGSA KA DAPIT NGA MADEKLARA NGA DRUG-FREE SUBAY SA PROGRAMANG BARANGAY ANTI-DRUG CLEARING OPERATION NGA SUGDAN SA UNANG BAHIN SUNOD TUIG

*SA KATAPUSAN, 11 ANG NAKONBIKTO SA KASO LABUT SA ILLEGAL NGA DROGAS SUD SA USA KA BUWAN, SUMALA SA PDEA

*SUSAMA SA UBANG AHENSIYA SA GOBYERNO, NANGANDAM ANG DPWH SA MGA KADALANAN ALANG SA UMAABOT ASEAN SUMMIT DINHI SA BOHOL

*IKATULO NALANG ANG BOHOL SA UPAT KA LALAWIGAN NGA GISUMADA SA BUHATANG REHIYONAL SA DOH SA CENTRAL VISAYAS KABAHIN SA GIDAGHANON SA MGA KASO SA DENGUE SA KARONG TUIGA, SUMALA SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE

*GI-AWHAG SA DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (DTI) ANG PUBLIKO NGA MAGBANTAY BATOK SA MGA TEXT SCAMS KON ILAD PINAAGI SA MGA TEXT MESSAGES

