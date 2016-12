*UNLEADEAD GASOLINE NOW AT AN AVERAGE OF P40 PER LITER AND DIESEL AT ALMOST P33 PER LITER AS OIL COMPANIES INCREASE FUEL PRICES ANEW

*LOW PRESSURE AREA HEADING PHILIPPINE AREA OF RESPONSIBILITY MIGHT BRING STORMY CHRISTMAS EVE IN CENTRAL VISAYAS

*GIPAUNDANG UNA SA LTO ANG PAGBYAHE SA SOUTHERN STAR BUS NGADTO SA PANGLAO HUMAN NASUTA NGA MATAWAG NGA KOLORUM ANG ILANG BYAHE NGADTO SA LUNGSOD TUNGOD SA KAKUWANG OG PRANGKISA

*NAPASAKAAN NA OG KASONG RECKLESS IMPRUDENCE RESULTING TO HOMICIDE ANG NAGMANEHO SA ELF MINI-DUMP TRUCK SA GREEN WORLD CONSTRUCTION NGA NAGBASE SA SYUDAD SA MANDAUE HUMAN NAKABANGGA OG MOTORSIKLO DIIN PATAY ANG NAGMANEHO SA MOTORSIKLO KARONG BAG-O SA MAY CPG NORTH AVENUE SA BARANGAY TALOTO NING SYUDAD SA TAGBILARAN

*ALERTO SA HOLIDAY SEASON ANG MILITAR UG KAPOLISAN SA LALAWIGAN SA BOHOL BISAN WALAY DIREKTANG HULGA SA TERORISMO SA CENTRAL VISAYAS

*GIPAUBOS NA SA HEIGHTENED ALERT ANG BUREAU OF FIRE PROTECTION SA CENTRAL VISAYAS SA PAGSAULOG SA PASKO UG PAGSUGAT SA BAG-ONG TUIG

*GIPASALIG SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE NGA ANDAM NA ANG MGA TAMBALANAN SA BOHOL SA PAG-ATIMAN SA MGA MAANGOL SA PABOTO SA PASKO UG BAG-ONG TUIG

