TODAYS TOP NEWS TUESDAY OCTOBER 4, 2016
Oct 4th, 2016 by headlines
*A 53-YEAR-OLD WIDOWER SUSTAINS THIRD-DEGREE BURN AFTER BEING TORCHED BY DRUNK NEPHEW
*AROUND A THOUSAND SCHOOLS IN BOHOL SCHOOLS LACK FIRE EXTINGUISHERS, ALARMS
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*MOHIMO ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN OG OCULAR INSPECTION SA KARAANG SIMBAHAN SA ALBUR TUNGOD SA GIKATAHONG TREASURE HUNTING SA SIMBAHAN SA LUNGSOD
*NAPALGANG PATAY DIDTO SA BUENAVISTA ANG USA KA BABAYENG KOLEKTOR SA BOHECO II, UG NASUTA NGA GIGULGOL ANG LIOG SA BIKTIMA
*NAKASIKOP NA SAB ANG KAPULISAN SA TAGBILARAN OG LAING GIDUDAHAN NGA TIGPAMALIGYA OG SHABU NGA WA MOTAHAN SA OPLAN TOKHANG ANG NASIKOP
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