*CHARGES OF CHILD ABUSE AND TRAFFICKING IN PERSON FILED AGAINST A FOREIGN NATIONAL AND HIS WIFE FOR RUNNING AN UNLICENSED ORPHANAGE IN BARANGAY BOOL, THIS CITY

*CITY GOVERNMENT READIES 37 MILLION PESOS FOR THE REHABILITATION TO FOLLOW AFTER THE CLOSURE OF THE OPEN DUMPSITE IN BARANGAY DAMPAS

…………..

*GI-IMBESTIGAHAN NA KARON ANG GIREKLAMONG PAGGAMIT OG CELLPHONE SA USA KA PINIRISO SA BOHOL DISTRICT JAIL (BDJ) NGA SI ARMANDO DIGAL KINSA NAG-ATUBANG OG KASO SA DROGA UG KANIADTO DRAYBER UG PARYENTE PA SA DRUGLORD NGA SI ERICO DIGAL NGA NAKALAYAS NA NGADTO SA LAING NASUD

*NAKADASMAG NA SAB ANG SOUTHERN STAR BUS DIIN PATAY ANG BABAYE NGA SAKAY SA MOTORSIKLO NGA NADASMAGAN SAMTANG NAKAANGKON OG GRABENG ANGUL ANG DUHA KA LALAKE NGA KAUBANG SAKAY SA MOTORSIKLO, APAN GITUBAG NA SA NAGDUMALA SA SOUTHERN STAR BUS ANG MGA GASTO SA HOSPITAL UG PAGPALUBONG SA BIKTIMA

*KINAHANGLANG BANSAYON ANG FISH WARDEN UG ANG MGA SAKOP SA MARITIME POLICE TUNGOD SA TATAW NGA KAKULANGAN SA KAALAMAN UNSAY BUHATON SA MGA MADAKPAN NGA NAGPAHIGAYON OG ILEGAL NGA PANAGAT NGA MAKABALIK RA GIHAPON SA NAANDANG BUHAT, SUMALA NI KONSEHAL DULCE GLOVASA

*IHATOD SA KAPITOLYO ANG PANON SA MGA SERBISYO ATUL SA LAING HUGNA SA HEAT-IT CARAVAN NGA IPAHIGAYON KARONG ADLAWA DIDTO SA LUNGSOD SA MARIBOJOC

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics