TODAYS TOP NEWS TUESDAY OCTOBER 11, 2016
Oct 11th, 2016 by headlines
*ANOTHER CRUISE SHIP, EUROPEAN THIS TIME, BRINGS 160 TOURISTS TO BOHOL
*FARMER WHO KILLED DAUGHTER SURRENDERS TO VALENCIA POLICE STATION
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*MANOKAN SA MARIBOJOC NASUNOG HUMA MAIGO SA KILAT
*NANANOM OG MGA KAHOY ANG KAPIN USA KA LIBO NGA MGA NALAMBIGIT SA DROGA SA UBAY NGA MITAHAN SA OPLAN TOKHANG
*NAPILI ISIP CHAIRPERSON SA NATIONAL MOVEMENT OF YOUNG LEGISLATORS SA BOHOL SI BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR SAMTANG VICE MAYOR LITO DAJALOS SA GARCIA HERNANDEZ MAOY VICE –CHAIRPERSON SA REHIYON-7
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