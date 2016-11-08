TODAYS TOP NEWS TUESDAY NOVEMBER 8, 2016
Nov 8th, 2016 by headlines
*CITY OFFICIALS CONSIDER IT A WELCOME DEVELOPMENT TO HAVE DIRECT FLIGHT FROM KOREA TO BOHOL THROUGH THE TAGBILARAN AIRPORT NOW BEING STUDIED BY PHILIPPINE AIRLINES
*EX-COP DISMISSED FOR DRUGS ARRESTED AGAIN IN A BUY-BUST OPERATION AT A CEMETERY
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*ANIA KARON SA BOHOL SI DENR SECRETARY GINA LOPEZ UG MAGKIGPULONG SA MGA SAKOP SA MEDIA DIDTO SA UBAY KARONG BUNTAG
*GISIBOG NA SAB SA COMELEC ANG PAGPADAYON SA PAGPANGREHISTRO SA MGA BOTANTE TUNGOD SA KAKULIAN SA COMPUTER NGA GAMITON NGA WA NAKIT-I OG SULBAD BISAN PA SA MILABAY NGA IGO-IGONG PANAHON
*NASUNOG ANG DUHA KA PANIMAY KILID SA AIRPORT SA TAGBILARAN HUMAN GIDUSLITAN SA USA KA BABAYE NGA DUNAY PROBLEMA SA PANGISIP
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