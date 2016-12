*CITY OFFICIALS CONSIDER IT A WELCOME DEVELOPMENT TO HAVE DIRECT FLIGHT FROM KOREA TO BOHOL THROUGH THE TAGBILARAN AIRPORT NOW BEING STUDIED BY PHILIPPINE AIRLINES

*EX-COP DISMISSED FOR DRUGS ARRESTED AGAIN IN A BUY-BUST OPERATION AT A CEMETERY

*ANIA KARON SA BOHOL SI DENR SECRETARY GINA LOPEZ UG MAGKIGPULONG SA MGA SAKOP SA MEDIA DIDTO SA UBAY KARONG BUNTAG

*GISIBOG NA SAB SA COMELEC ANG PAGPADAYON SA PAGPANGREHISTRO SA MGA BOTANTE TUNGOD SA KAKULIAN SA COMPUTER NGA GAMITON NGA WA NAKIT-I OG SULBAD BISAN PA SA MILABAY NGA IGO-IGONG PANAHON

*NASUNOG ANG DUHA KA PANIMAY KILID SA AIRPORT SA TAGBILARAN HUMAN GIDUSLITAN SA USA KA BABAYE NGA DUNAY PROBLEMA SA PANGISIP

