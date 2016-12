*NBI HUNTING DOWN ILLEGAL RECRUITERS VICTIMIZING BOHOLANOS ASPIRING FOR JOBS ABROAD WHEREIN TWO SUSPECTS REMAIN AT LARGE WHILE CASES OF LARGE-SCALE ESTAFA HAD BEEN FILED IN COURT

*CITY CHIEF OF POLICE NICOMEDES OLAIVAR JR. CONTINUES TO REMIND THE PUBLIC TO BE CAUTIOUS AT ALL TIMES AGAINST ROBBERY AS THE POLICE RECEIVED INFORMATION THAT LOCAL ROBBERS PLAN TO VICTIMIZE PEOPLE IN TAGBILARAN CITY; THIS PROMPTED THE CITY POLICE FORCE TO CONDUCT OPLAN SITA AGAINST SUSPICIOUS PERSONS AND UNREGISTERED VEHICLES

*PNP’S 6TH SPECIAL ACTION FORCE (SAF) BATTALION TRAINS ANOTHER BOHOL SWAT TEAM COMPOSED OF 70 MEMBERS- -52 FROM PNP AND 18 FROM AFP- -WHO START THE 45-DAY TRAINING TODAY

*SUNOD SA OPLAN TOKHANG, GISUGDAN KARON SA KAPULISAN ANG OPLAN TEXTHANG DIIN MODAWAT ANG MGA PULIS OG SUMBONG GIKAN SA MGA NAGPAKABANANG LUNGSORANON KABAHIN SA MGA TIGGAMITAN UG MGA TIGPAYUHOT OG DROGA NGA ILANG SUBAYON UG HANGYOON NGA MOUNDANG SA ILEGAL NGA KALIHUKAN

*BISAN PA MAN SA PAHIMANGNO SA BFAR, NASUTA SA MGA KONSEHAL SA TAGBILARAN NGA DUNA PA GIHAPOY MGA NANGINHAS SA MGA DAPIT NGA DUNAY RED TIDE SAMA SA KADAGATAN SA DAUIS UG TAGBILARAN

