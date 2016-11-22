TODAYS TOP NEWS TUESDAY NOVEMBER 22, 2016
Nov 22nd, 2016 by headlines
*BOHOLANO BIR DIRECTOR JONAS AMORA, A NATIVE OF ANDA, SHOT DEAD IN QUEZON CITY AMBUSH
*OPERATIVES OF THE PROVINCIAL INTELLIGENCE BRANCH (PIB) ARREST A COP’S SON IN A BUY-BUST OPERATION IN TAGBILARAN, CONFISCATING 2 GRAMS OF SHABU WORTH 24 THOUSAND PESOS
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*IPAUBOS SA DRUG TEST ANG MGA GIKATAHAPAN SA PAGPATAY SA USA KA BABAYE KARONG BAG-O DIDTO SA PANGLAO ARON MASUTA SA KAPULISAN KUNG BANGAG BA SA DROGA ANG MANAGSOON NGA GIPASANGINLANG MAOY MIHIMO SA SALAUD
*PERSONAL NGA BANGI ANG NAG-UNANG GITUTUKAN SA KAPULISAN SA LUNGSOD SA CORTES KALABOT SA PAGPANUNGGAB-PATAY SA USA KA 47 ANYOS NGA LALAKE SULOD SA LAWAK NIINI SA BARANGAY DELA PAZ, CORTES.
*GAWAS SA KINHASON, GIDILI USAB ANG PAGBALIGYA SA ALIMANGO, LAMBAY, BAT UG LUKOT GIKAN SA KADAGATAN SA DAUIS UG TAGBILARAN
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