TODAYS TOP NEWS TUESDAY NOVEMBER 15, 2016
Nov 15th, 2016 by headlines
*DIMIAO, FIRST TOWN IN BOHOL TO BE CLEARED OF ILLEGAL DRUGS PROLIFERATION SINCE GOVERNOR EDGAR CHATTO LAUNCHED AN ALL-OUT WAR AGAINST DRUGS IN 2010 AS THE NEW ADMINISTRATION OF PRESIDENT RODRIGO DUTERTE IMPLEMENTS OPLAN TOKHANG
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*LAING BABAYE NASIKOP KAUBAN ANG UPAT KA LALAKI ATUL SA USA KA BUY- BUST OPERATION SUD GIHAPON SA USA KA INN SA SYUDAD SA TAGBILARAN
*SUKIT-SUKITON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG DUL-AN SA TRES MILYONES KA PESOS NGA UNLIQUIDATED CASH ADVANCE NI KANHI BISE GOBERNADOR CONCHING LIM
*GISUGDAN KAGAHAPONG ADLAWA DIDTO SA LUNGSOD SA LILA ANG UPAT KA ADLAW NGA PAKIGPULONG SA MGA NALAMBIGIT SA DROGA NGA MITAHAN SA OPLAN TOKHANG TALI SA MGA TINUGYANAN SA KAPULISAN, DILG, PROVINCIAL HEALTH OFFICE, RURAL HEALTH UNIT UG CENTER FOR DRUG EDUCATION AND COUNSELLING (CDEC)
*ANDAM NANG TUKION SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG GISUGYOT NGA
2.3 BILYONES KA PESOS NGA GAHING PUNDO SA BOHOL ALANG SA TUIG 2017
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