*KERWIN ESPINOSA DENIES HAVING SUPPLIED SHABU TO BOHOL, BUT ADMITS HAVING FREQUENTED THE CAUSEWAY WHEN GRILLED BY SENATOR LACSON

*CHINA FUNDING EYED IN BOHOL-CEBU BRIDGE WHICH HAS RECENTLY BEEN ENDORSED BY THE NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY

*MOPAHIGAYON ANG BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS KARONG ADLAWA OG ECONOMIC AND FINANCIAL LEARNING PROGRAM DINHI SA SIYUDAD SA TAGBILARAN

*IDAYAG SA BOHOL ENERGY DEVELOPMENT ADVISORY GROUP KON BEDAG NGADTO SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG DAGAN GIHIMONG PAGTUON SA GITINGUHA NGA KAUGALINGONG TINUBDAN SA KURYENTE

*PATAY ANG UPAT KA MGA TAWO HUMAN NAGSUNGAG ANG GIPANGSAKYAN NGA MOTORSIKLO DIDTO SA LUNGSOD SA DAUIS

