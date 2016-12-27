TODAYS TOP NEWS TUESDAY DECEMBER 27, 2016
Dec 27th, 2016 by headlines
*AROUND A HUNDRED PASSENGERS STRANDED AS NINE MANILA-BOHOL-MANILA FLIGHTS HAD BEEN CANCELLED YESTERDAY DUE TO TYPHOON NIÑA
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*NAGPAHIMANGNO ANG NBI SA KATAWHAN SA BOHOL NGA MAGBANTAY SA MGA LIHOK SA SINDIKATO NGA MAMIKTIMA SA MGA PUMAPALIT GAMIT ANG MGA CREDIT CARDS UG ATM CARDS
*KANHI PULIS SA CLARIN NASIKOP ATUL SA BUY-BUST OPERATION TALIWA SA PAGSAULOG SA PASKO
*NAGLARAW ANG KAGAMHANANG LUNGSOD SA BATUAN NGA MO-UGMAD OG KASUROYAN ARON MAKAAGNI OG MGA TURISTA UG MABUTANG ANG LUNGSOD SA MAPA SA AGRI-TOURISM SA NASOD
*NAGPAABOT ANG PHO SA TAHO GIKAN SA MGA DISTRICT HOSPITALS KON DUNA BAY NAANGOL SA MGA PABUTO SA PAGSAULOG SA PASKO SA MGA KALUNGSURAN
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