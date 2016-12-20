TODAYS TOP NEWS TUESDAY DECEMBER 20, 2016
Dec 20th, 2016 by headlines
*NO DRUG-FREE BARANGAYS YET, ACCORDING TO BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE, BUT A NUMBER OF BARANGAY ANTI-DRUG ABUSE COUNCILS ALREADY CLEARED THEIR AREAS
*A POLICE OFFICER ASSIGNED IN CORELLA ACCIDENTALLY FIRES SERVICE FIREARM AND INJURES A DETAINEE
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*PABILING GIDILI ANG PAGKAON UG PAGBALIGYA SA KINHASON GIKAN SA TAGBILARAN UG DAUIS KARONG PASKO UG HAYAN MOLANAT PA HANGTUD SA BAG-ONG TUIG, SUMALA SA BFAR
*GIGAHINAN NA SA PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY OG 26 MILYONES KA PESOS ANG PAGGAMA OG DAN PADUNG SA TUKORON NGA COCO HUB DINHI SA BOHOL
*GI-OKTABA ANG GITAKDANG PAGSUSI SA MGA BOKAL SA NEW BOHOL AIRPORT TUNGOD KAY DILI BAKANTE ANG PANAHON SA MGA KADAGKUAN SA KONTRAKTOR UG JICA NGA MOAY MOHATAG SA KAHIMTANG SA DAGAN SA TRABAHO SA MODERNONG TUGPAHANAN
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