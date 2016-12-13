TODAYS TOP NEWS TUESDAY DECEMBER 13, 2016
Dec 13th, 2016 by headlines
*PANGLAO WITHDRAWS FROM SINULOG ENTRY AMID SECURITY CONCERNS FOLLOWING THE DECLARATION OF THE STATE OF NATIONAL EMERGENCY IN THE COUNTRY AS THE FEAR OF OTHER POSSIBLE ATTACKS SIMILAR TO THE DAVAO BOMBING ARISES
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*MIGAHIN ANG DENR OG P44 MILLION ALANG SA PAGPANANOM OG MGA BAKHAW SA TUMONG NGA MAPANALIPDAN ANG KALIKUPAN GUMIKAN SA PAG-USAB-USAB SA PANAHON
*SUMALA NI KONGRESISTA RENE RELAMPAGOS, NAGKINAHANGLAN PA OG MAKUTI NGA PAGTUON ANG GILARAW SA DOH NGA MANG-APOD-APOD OG MGA CONDOM NGADTO SA MGA TUNGHAAN
*GIPASIDUNGGAN SA DEPARTMENT OF EDUCATION ANG 6 KA MGA TUNGHAAN SA BOHOL GUMIKAN SA MALAMPUSON NGA PAGPATUMAN SA BRIGADA ESKWELA
*MIPALABANG ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NAGTUGOT SA PROBINSIYA NGA MAGTUKOD OG MGA PARMASIYA SA MGA DISTRICT HOSPITAL SA BOHOL
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