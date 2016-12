*BOHOL POLICE ALREADY CONFISCATES AROUND 10-MILLION-PESO WORTH OF SHABU IN DIFFERENT OPERATIONS CONDUCTED FROM JULY 1 TO OCTOBER 15 UNDER THE INTENSIFIED CAMPAIGN AGAINST ILLEGAL DRUGS IN THE PROVINCE WHERE 483 PERSONS WERE ARRESTED AND 751 CASES FILED IN COURT

*A SELF-CONFESSED DRUG PERSONALITY WHO EARLIER YIELDED TO AUTHORITIES THROUGH OPLAN TOKHANG HAD BEEN SHOT BY RIDING IN TANDEM, BUT SURVIVED, WHILE INVESTIGATORS STILL FACE BLANK WALL

*IPAHIGAYON KARONG ADLAWA ANG PRELIMINARY INVESTIGATION KALABOT SA KASONG CHILD ABUSE UG TRAFFICKING IN PERSONS BATOK SA MAGTIAYONG DWINELLS TUNGOD SA ILANG ORPHANAGE SA BACLAYON NGA WAY PERMIT

*GITAKDANG PADAYONON SA COMELEC ANG PAGPANGREHISTRO SA MGA BOTANTE SA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN SUGOD KARONG NOBYEMBRE 7

*GIPAHIBAW NI KONSEHAL PHILIPP BESAS, ANG CHAIRMAN SA COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN NGA BAWION NA ANG PRANGKISA SA MGA TRAYSIKOL KANSANG TAG-IYA MAPAKYAS PAGBAYAD SA MGA MULTA SUD SA USA KA SEMANA KUNG SOBRA NA SA TULO ANG KALAPASAN SA BALAUD-TRAPIKO SA SYUDAD

*NASIKOP SA KAPULISAN SA TUBIGON ANG LAIN NA SAB NGA GIKATAHAPANG NAGPAYUHOT OG DROGA NGA MITAHAN NA SA SAYO PA UBOS SA OPLAN TOKHANG APAN NASUBAY SA MGA KAPULISAN NGA NAGPADAYON SA ILEGAL NGA KALIHUKAN

*GIDASIG ANG MGA NAMUNOAN SA MATAG LOKAL NGA KAGAMHANAN NGA MANGUNAY PAGMUGNA OG MGA COMMUNITY-BASED REHABILITATION PROGRAM ALANG SA MGA NAGUMON SA DROGA SA ILANG TAGSA-TAGSA KA MGA DAPIT

