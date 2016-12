*HABITAT COMPLETES 3,400 OF THE 4,536 HOUSES IT INTENDS TO BUILD FOR QUAKE VICTIMS IN 347 BARANGAYS IN 17 MOST HIT TOWNS IN BOHOL

*POLICE SEIZE AROUND 20-THOUSAND-PESO WORTH OF SHABU FROM AN EX-CONVICT DURING A RECENT RAID IN HIS HOUSE

*IMBESTIGAHAN SA HUNTA PROBINSIYAL ANG GIKATAHO NGA PAGPANAWAT OG NOMINASYON SA PIPILA KA MGA GRUPO ALANG SA PAGKA-OIC BARANGAY CAPTAIN DIIN SI BISE-GOBERNADOR DIONING BALITE ANG GIPASANGINLAN NGA NAGPALUYO SA KALIHUKAN; APAN GIPANGHIMAKAK SA BISE GOBERNADOR ANG PAMASANGIL

*MAGKIGTAGBO PAG-USAB ANG MGA MAYOR UG UBANG OPISYALIS SA BOHOL USAB SA SINALIGAN NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE NGA SI MICHAEL DINO DIDTO SA SUGBO SA TUMONG NGA PALIG-ONON ANG KATALIAN SA LALAWIGAN SA BOHOL UG SA NASUDNONG KAGAMHANAN

*BAHAWON SA KAPULISAN SA BOHOL KARONG ADLAWA ANG NAANDAN NA KANIADTO NGA BINUWANG TALAKAYAN SA ISYUNG PULIS DIIN MAGKIGKUKABILDO ANG MGA PULIS SA MGA SAKOP SA MEDIA

