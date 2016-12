*CITY POLICE ON ALERT AGAINST ROB SYNDICATE FROM THE SECOND DISTRICT FEARED TO VICTIMIZE TAGBILARAN RESIDENTS, WHILE MOST DRUG PERSONALITIES HAVE VENTURED INTO THEFT AND ROBBERY TO SUSTAIN THEIR VICES, ACCORDING TO CITY CHIEF OF POLICE NICOMEDES OLAIVAR JR.

*SANGGUNIANG PANLUNGSOD OF TAGBILARAN PUSHES FOR LEGALIZATION OF HABAL-HABAL OPERATION SO THAT A TERMINAL COULD BE DESIGNATED FOR THEM INSTEAD OF TOLERATING HABAL-HABAL DRIVERS CROWDING ANYWHERE TO WAIT FOR PASSENGERS

…………

*LAING GIKABANIOG NGA TIGPAYUHOT OG SHABU NAPATAY SA MGA PULIS DIDTO SA CALAPE HUMAN MISUKOL ATUL SA BUY-BUST OPERATION

*GITUTOKAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG MGA REKLAMO KALABOT SA MGA SAAG NGA IRO NGA KASAGARAN HINUNGDAN SA DISGRASYA SA KADALANAN SA NAGKADAIYANG DAPIT SA BOHOL

*NAKITA SA PRESIDENTE SA LEAGUE OF MUNICIPALITIES DINHI SA BOHOL NGA ANG KAPAKYAS SA MGA LUNGSOD PAGHIPNO SA TAGSA-TAGSA NILA KA COMPREHENSIVE LAND USE PLAN MAOY HINUNGDAN NGA WA MAKADAWAT OG PASIDUNGOG SA SEAL OF GOOD LOCAL GOVERNANCE

