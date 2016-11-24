TODAYS TOP NEWS THURSDAY NOVEMBER 24, 2016
Nov 24th, 2016 by headlines
*THE REGIONAL TRIPARTITE WAGES AND PRODUCTIVITY BOARD IN CENTRAL VISAYAS WILL BE HERE TOMORROW FOR THE CONSULTATION ON THE PETITION FOR WAGE INCREASE
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*NAKASIKOP NA SAB ANG NBI OG USA KA NOTADONG TIGPAYUHOT OG SHABU ATUL SA BUY-BUST OPERATION SA BARANGAY BOOY, SYUDAD SA TAGBILARAN, NGA NAKATUG-AN KINSA ANG IYANG SUPPLIER, APAN NAKAIKYAS ANG SUPPLIER SA DIHANG GISUNOD ANG PAGSIKOP KANIYA SA IYANG PANIMAY SA BARANGAY MANSASA
*NAKAIKYAS SA RONDA ANG USA KA SAKOP SA CAFGU NGA TIGPAMALIGYA OG DROGA DIDTO SA CLARIN
*NASANG-ATAN NA OG KASONG MURDER ANG MANAGSOON NGA CONSTRUCTION WORKERS SA PANGLAO NGA MAOY GIPASANGINLANG MIPATAY SA BAG-O LANG NILANG NAKAILA NGA BABAYE NGA TAGA VALENCIA; HINOON NASUTA SA MEDICO-LEGAL NGA WA NALUGOS ANG BIKTIMA
*NAGPAHIMANGNO ANG BUHATAN SA DOLE DINHI SA BOHOL NGADTO SA MGA MAGPAPATIGAYON NGA KINAHANGLAN MAHATAGAN NA OG 13TH MONTH PAY ANG MGA EMPLEYADO SA DI PA MOABOT ANG PASKO
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