*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP, AS CHAIR OF THE HOUSE ECONOMIC AFFAIRS, DISCUSSES LEGISLATIVE PRIORITIES WITH JOINT FOREIGN CHAMBERS TO BOOST ECONOMIC GROWTH BY STARTING WITH POSSIBLE AMENDMENT OF SPECIFIC LAWS RESTRICTING FOREIGN INVESTMENT

*FORMER BOHOL GOVERNOR VICTOR DELA SERNA ALLEGES ILLEGAL DRUG TRADE REMAINS RAMPANT INSIDE JAILS HERE AS HE CALLS FOR ACTION FROM GOVERNMENT AGENCIES CONCERNED

…………

*GISUSI NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO ANG GIGAMA NGA KANAL SA GITUKORAN OG MGA BALAY NGA GIBALHINAN SA MGA NAGUB-AN OG MGA PANIMAY DIDTO SA LOON

*TUKION SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KARONG BUNTAG ANG REKLAMO SA PUBLIKO BATOK SA PASAHEROANG SAKYANAN SA KADAGATAN NGA STARCRAFT

*NAGPAHIMANGNO SI PROVINCIAL SCHOOLS DIVISION SUPERINTENDENT WILFREDA BONGALOS NGA GIDILI ANG PAGPUGOS SA MGA TINUN-AN NGA MOTAMPO BISAN PILANG KANTIDAD ALANG SA CHRISTMAS PARTY SA MGA TUNGHAAN

