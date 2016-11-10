TODAYS TOP NEWS THURSDAY NOVEMBER 10, 2016
Nov 10th, 2016 by headlines
*CHILD ABUSE COMPLAINT AGAINST DWINELLS COUPLE DISMISSED BY CITY PROSECUTOR’S OFFICE WHICH ALSO ORDERED COUPLE RELEASED AND SUGGESTS THE DSWD MAY ASSIST THEM IN SECURING PERMIT FOR THEIR ORPHANAGE IN BACLAYON
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*PADAYON PANG GISUSI SA KAPULISAN ANG HINUNGDAN SA PAGPUSIL-PATAY SA USA KA NEGOSYANTE DIDTO SA BARANGAY TALOTO NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN KARONG BAG-O
*NAGSUGOD NA’G PANGLISTA ANG PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY DINHI SA BOHOL SA MGA MAG-UUMANG NANANOM OG LUBI ARON ISUPORTA SA PAGPALABANG SA COVO LEVY TRUST FUND BILL
*NEGATIBO SA DROGA ANG MGA OPISYAL SA BARANGAY UG MUNISIPYO UG INGON MAN ANG MGA KAWANI SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAUIS
*PADAYONG NANAWAGAN ANG DENR SA KATAWHAN NGA MANANOM OG MGA ILANG-ILANG NGA MABUHI BISAN SA PANAHON NGA MIHIT ANG TUBIG
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