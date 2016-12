*A COP IN DIMIAO HAS BEEN PULLED OUT BY THE POLICE REGIONAL OFFICE AFTER AUTHORITIES FOUND P345T ‘SHABU’ AND GRENADES IN HIS LOCKER

*PROVINCIAL DEVELOPMENT COUNCIL PRESENTS GROWTH AREAS OF BOHOL AS DEVELOPMENT IS NOW ANCHORED ON SPATIAL ASPECTS; WHILE NEDA-7 CHIEF LAUDS BOHOL’S PROGRESS, POVERTY REDUCTION IN LAST DECADE

…………

*NAMATUD-AN SA OMBUDSMAN NGA NALAMBIGIT SA ANOMALIYA ANG KANHI MAYOR SA UBAY, INGON MAN ANG KASAMTANGANG BISE MAYOR, UG UBANG MGA OPISYAL NUNOT SA PAGPAHIGAYON OG DERBY SUD SA WAY LISENSYA NGA BUWANGAN

*MIPASALIG ANG LTO NGA MAKAPANG-ISYU NA SILA OG PLASTIC NGA LISENSYA KARONG ENERO

*SUTAON ATUL SA TIGUM SA PROVINCIAL PEACE AND ORDER COUNCIL KARONG ADLAWA KUNG DUNA NA BAY DAPIT SA BOHOL NGA WAY NAY DOROGISTA UG MGA TIGPAYUHOT OG DROGA

