TODAYS TOP NEWS THURSDAY DECEMBER 1, 2016
Dec 1st, 2016 by headlines
*IRRIGATION PROJECTS IN UBAY AND ALICIA ALREADY AWARDED TO CONTRACTORS
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*GIBUTYAG SA MAYOR SA SAN ISIDRO, JACINTO NARAGA, NGA NAA NA SA 90 PORSYENTO ANG KAHIMUAN SA ILANG LUNGSOD SA PAGSULBAD SA SULIRAN SA PAGKUYANAP SA ILEGAL NGA DROGA
*GIANDAM KARON SA NBI-BOHOL ANG MGA KASONG CHILD ABUSE UG ILEGAL NGA PAGHUPOT OG DROGA BATOK SA USA KA 38 ANYOS NGA LALAKING MINYO HUMAN MASIKOP NGA PADUNG MAGKIGHILAWAS SA USA KA 17 ANYOS NGA BABAYE SUD SA USA KA LODGING HOUSE SA DAN PEÑAFLOR, NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN
*KASAGARAN SA MGA LUNA NGA GIPANGTAMNAN OG HUMAY DILI HAUM TAMNAN OG HUMAY, HINUNGDAN NGA GISUBAY SA BUHATANG REHIYONAL SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE
*PADAYON ANG KAPULISAN SA PAGLUTOS SA MGA NAGPAPUSTA OG ILEGAL NGA SWERTRES SA KALUNGSORAN DIIN GISAGMUYO ANG PAGKAAPIL SA MGA MENOR DE EDAD SA ILEGAL NGA KALIHUKAN
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