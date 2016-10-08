TODAYS TOP NEWS SATURDAY OCTOBER 8, 2016
Oct 8th, 2016 by headlines
*CAPITOL EYES OVER 2-BILLION-PESO BUDGET FOR 2017
*IN ONE MONTH, 462 VEHICLES CLAMPED UNDER THE NEW CLAMPING ORDINANCE
*IN VALENCIA, 19-YEAR-OLD DAUGHTER LADY KILLED BY OWN DRUNKARD FATHER
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*MITALIWAN NA SI KANHI GOBERNADOR ROLLY BUTALID
*IPATAWAG SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG 401 DEVELOPMENT CORPORATION, ANG NAGTRABAHO SA RESTORASYON SA KARAANG KAPITOLYO UG SIMBAHAN SA LUNGSOD SA ALBUR TUNGOD SA KAHASOL NGA NAHATAG SA KONTRAKTOR
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