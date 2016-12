*BOHOLANO ARCHBISHOP BERNARDITO AUZA TO JOIN THE THREE-DAY DIAMOND JUBILEE OF THE DIOCESE OF TAGBILARAN ON NOVEMBER 6-8; THIS TIME, HE’S COMING HOME AS PAPAL NUNCIO AND PERMANENT OBSERVER OF THE VATICAN TO THE UNITED NATIONS

*INVESTIGATORS LOOK INTO THE ANGLE OF REVENGE IN THE MURDER OF A TRICYCLE DRIVER IN CLARIN WHO HAD EARLIER FIGURED IN AN ACCIDENT IN TUBIGON WHICH RESULTED TO THE DEATH OF A MAN

*DALING GITAGBO SA STARCRAFT 9 ANG STARCRAFT 3 ARON MALUWAS ANG 104 KA PASAHERO GIKAN SA CEBU HUMAN NAPUGOS OG PAWNG SA MAKINA ANG MGA TRIPOLANTE SA STARCRAFT 3 KAGAHAPON SAMTANG DUHA PA KA KILOMETRO ANG GILAY-ON SA DUNGGUAN NGA PANTALAN SA TUBIGON TUNGOD SA LEAK SA TUBO

*TAMBAYONGAN SA MGA TINUGYANAN SA TIEZA UG SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA ALBUR ANG PAGHIPNO SA MGA NAHABILING PAGPANGANDAM ARON MAGAMIT NA ANG ALBUR CLUSTER SANITARY LANDFILL SA DILI PA MATAPOS ANG TUIG

*PATUBAGON SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG CITY TREASURER KABAHIN SA PAGBUTANG OG FLOOR PRICE SA GIPAMANTALA NGA PAHIBAW SA UMAABOT NGA PAGSUBASTA SA MGA YUTA NGA WA NABAYRI OG BUHIS DIIN KUTOB NALANG SA DISYEMBRE 7 ANG LUGWAY

