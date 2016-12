*CITY COUNCIL OF TAGBILARAN APPROVES ORDINANCE PROVIDING FOR THE CONSTRUCTION OF AN OVERPASS FROM THE BQ MALL POINT TO CITY SQUARE POINT AND ANOTHER ONE FROM THE CITY SQUARE POINT TO ALTURAS MALL POINT

*BOHOL POLICE RECORDS 47 KILLINGS OF drug PERSONALITIES FROM JULY1 TO OCTOBER 15, WHILE CRIME VOLUME DROPPED

………….

*NAGPAHIMANGNO ANG MGA KONSEHAL SA TAGBILARAN NGADTO SA MGA PATIGAYON NGA MAGBANTAY SA MGA MANGINGILAD HUMAN NASAYRAN NGA DUNAY LALAKI NGA MAGTAGALOG UNYA MO-ORDER OG PAGKAON BALOR OG DOS MIL PESOS O KAHA MAGPALOAD OG DAKONG KANTIDAD GAMIT ANG PANGALAN NI BISE MAYOR TOTO VELOSO NGA WAY PAGTUGOT

*GIPAMAHAYAG NI DR. YUL LOPEZ, ANG EXECUTIVE ASSISTANT ON HEALTH AND HOSPITAL MODERNIZATION SA KAGAMHANANG PROBINSIYAL, NGA ANGAY PALIG-ONON ANG BLOOD PROGRAM SA PROBINSIYA UG KALUNGSURAN ARON DILI MAGLISOD OG PANGITA OG DUGO ANG MGA PASYENTENG NANGINAHANLAN

*MIKABAT NA SA 1.3 KA MILYON ANG POPULASYON SA BOHOL SA TUIG 2015, SUMALA SA PHILIPPINE STATISTICS AUTHORITY

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics