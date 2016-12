*DILG WARNS THE PUBLIC AGAINST A GROUP OF SWINDLERS WHO MAKE ROUNDS IN THE BARANGAYS IN TAGBILARAN CITY, ACCEPTING NOMINATIONS OF THOSE INTERESTED TO BE APPOINTED AS OIC BARANGAY CAPTAINS AS THE BARANGAY ELECTION HAS BEEN POSTPONED

*COMPOSITE TEAM OF OPERATIVES FROM CEBU AND BOHOL SEIZES HIGH-CALIBER FIREARMS, AMMUNITIONS, AND ‘SHABU’ IN A PANGLAO IN RAID WHICH RESULTED TO THE ARREST OF TWO PERSONS- -ONE, A PANGLAO RESIDENT AND THE OTHER A NATIVE OF DAVAO

*HANDUMON KARONG ADLAWA ANG LINOG NGA MIIGO SA BOHOL NIADTONG TUIG 2013 PINAAGI SA USA KA MISA SA CATHEDRAL, UG SUNDAN SA BOHOL RESILIENCY CONGRESS NGA IPAHIGAYON SA BOHOL CULTURAL CENTER DIIN IPADAYAG SAB ANG MGA LARAWAN SA LINOG

*IMBESTIGAHON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG REKLAMO GIKAN SA MGA SUMASAKAY SA STARCRAFT NGA NAGBYAHIAN SA TUBIGON UG CEBU GUMIKAN SA KAHUOT SA GANGHAAN SA MAONG FASTCRAFT NGA POSIBLENG MAKAHATAG OG KALISUD PANAHON SA EMERHENSYA

*GIBUTYAG NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA DUNA NAY TULO KA DAGKONG KOMPANYA NGA BUOT MAMUHONAN ALANG SA PAG-UGMAD OG KAUGALINGONG TINUBDAN SA KURYENTE SA LALAWIGAN SA BOHOL

