TODAYS TOP NEWS SATURDAY OCTOBER 1, 2016
Oct 1st, 2016 by headlines
*COMELEC BANKS OFF START OF RESUMPTION OF VOTERS’ REGISTRATION PREVIOUSLY SET ON MONDAY
*GUINDULMAN MAYOR CLAIMS USE OF AMBULANCE THAT FIGURED IN ROAD ACCIDENT WAS OFFICIAL
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*PATAY ANG USA KA 86 ANYOS NGA LALAKI SA TALIBON HUMAN GILUBA SA KAUGALINGONG APO NGA SABOG SA SHABU
*GISANG-ATAN NA OG KASO ANG USA SA TULO NGA GIKATAHAPANG MITULIS SA USA KA NEGOSYANTE DIDTO SA SEVILLA
*NASAGMUYO ANG PIPILA KA KONSEHAL SA TAGBILARAN HUMAN NASAYRAN NGA WA PA DIAY NA-BIDDING ANG MGA PALITONONG MGA GAMIT SAMA SA MGA LAMESA UG LINGKURANAN ALANG SA BAG-ONG GIAYO NGA CITY HALL
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