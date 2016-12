*PROVINCIAL REGIONAL OFFICE CALLS ON THE PUBLIC TO REMAIN CALM AMID SECURITY THREAT IN SOUTHERN CEBU AIRED IN AN ADIVISORY FROM THE UNITED STATES TO ITS CITIZENS EARLIER QUOTED BY REGIONAL NEWSPAPERS IN CEBU

*NGCP ASSURES STABLE POWER SUPPLY ON SUNDAY IN TIME FOR THE AIRING OF PACQUIAO VS. VARGAS BOUT

*NASIKOP SA BAHAN SA KAPULISAN NGA GIPANGULOHAN SA CIDG ANG NUMERO UNONG TIGPAYUHOT OG DROGA SA DAUIS ATUL SA LAING BUY-BUST OPERATION NGA GIPAHIGAYON KARONG BAG-O

*GIPANGITA KARON SA KAPULISAN ANG LALAKI NGA GIDUDAHANG SAKOP SA USA KA SALISI GANG NGA MIKAWAT SA PITAKA SA USA KA SEAMAN NGA DUNAY SUD NGA 500 DOLLARS KARONG BAG-O DIIN NAKUHA SA CCTV SA MANG INASAL ANG PANGHITABO

*GIBUTYAG NI NEDA-7 REGIONAL DIRECTOR EFREN CARREON NGA MIUS-OS OG 7.8 PORSYENTO ANG KAPOBREHON DINHI SA BOHOL SA MILABAY’NG TULO KA TUIG

