*BOARD MEMBERS DIFFER IN STAND AS TO WHOM SHALL THE CIRCUMFERENTIAL ROAD BE NAMED AFTER- -THAT IS EITHER THE ONLY BOHOLANO PRESIDENT CARLOS P. GARCIA OR THE LATE FORMER GOVERNOR ERICO AUMENTADO

*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN APPROVES THE P2.3-BILLION BUDGET FOR THE PROVINCE FOR 2017

*NAGLARAW ANG KAGAMHANAN SA LALAWIGAN SA SUGBO NGA ARI SA BOHOL IPAILAWM SA REHABILITASYON ANG TULO KA LIBO KA TIGGAMITAN OG DROGA NGA GIINGONG HIGH-RISK UG KINAHANGLANG ISULOD SA DRUG REHAB

*NADAKPAN NA ANG DUHA KA LALAKI NGA MILUGOS SA USA KA BABAYE KARONG BAG-O DIDTO SA MAY QUARRY SITE SA BARANGAY PINAYAGAN NORTE SA LUNGSOD SA TUBIGON

