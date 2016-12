*POLICE CONFIRMS THAT ERICO DIGAL WHO IS A TOP DRUG LORD

IN BOHOL SLIPPED OUT OF THE COUNTRY TO AVOID ARREST EVEN

AS HIS YOUNGER BROTHER ROMEO WAS ARRESTED LAST SATURDAY

DURING A RAID WITH SHABU AND P1.4 MILLION CASH IN CARMEN TOWN

*TWO CELL SITES OF GLOBE ARE DOWN CAUSING DELAY IN THE

SENDING OF TEXT MESSAGES DURING THE PAST FEW DAYS

*CABINET SEC JUN EVASCO WARNS THOSE INVOLVED IN

SWERTRES IN BOHOL TO BETTER STOP THEIR OPERATIONS

*WALAY LUGAR NA NGA MASUDLAN SA MGA OSPITAL SA SYUDAD

HUMAN MAAYONG PAGKAPUNO SA MGA PASYENTI SA MIAGING MGA

ADLAW GUMIKAN SA HILANAT UG UBO

*GIPAUNDANG ANG RESTORATION WORK SA STA MONICA CHURCH

SA LUNGSOD SA ALBUR GUMIKAN SA WALAY PERMIT, MATUD

PA NI FR TED TORRALBA UG MAYOR TUNGOL

*USA KA ECO WALK , USA KA KALIHUKAN BATOK SA CLIMATE CHANGE

ANG HIPNO NANG HIMOON KARONG SABADO OCT 8, SAMTANG GISUGDAN

NA NIADTONG SABADO ANG MATAG GABII NGA LIVE ROSARY SA

DYRD UG SA KISS FM AGI UG PAGHANDUM SA ROSARY MONTH

