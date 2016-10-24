TODAYS TOP NEWS MONDAY OCTOBER 24, 2016
Oct 24th, 2016 by headlines
*AUTHORITIES ARE URGED TO CHECK IF THE BOHOL DISTRICT IS LIKE THE BILIBID
PRISON WHERE SOME INMATES ARE GETTING SPECIAL TREATMENT FROM JAIL GUARDS
*MANY OF THE DAMAGED HOUSES DURING THE 7.2 QUAKE THJREE YEARS AGO ARE NOT
YET RESTORED AND REHABILITATED DUE TO GOVERNMENT BUREAUCRACY
*DR. KISMET TIROL MACUNO IS NOW THE NEXT CHIEF OF THE GOV CELESTINO GALLARES
MEMORIAL HOSPITAL HULIP KANG DR. DODONG ARCAY KINSA MI RETIRE NA SA GOBIERNO
……………
*GISIKOP ANG 38 KA MGA BATANON UG MINOR DE EDAD NGA GIKOPTAN SA MAGTIAYON NGA
AMERIKANO KINSA NAGPAKARON INGON NAG GADUMALA UG USA KA ORPHANAGE DIHA
SA DISTRITO SA BOOL HUMAN GIRONDA NIADTONG SABADO SA NATIONAL BUREAU OF
INVESTIGATION . NBI UG SA DSWD
*NANGHIMAKAK ANG KAPOLISAN SA BOHOL NGA SA 47 KA NAPATAY SA KAMPANYA SA DRUGA
DUNAY MGA KASO SA EXTRA JUDICIAL KILLINGS DINHI SA BOHOL
*GITUDLO NGA ENVOY NGADTO SA CHINA NI PRES DUTERTE ANG BOLANONG NEGOSYANTI
NGA SI DING BORJA SAMTANG MGA IRIRIGATION PROJECT PAGAPUNDUHAN SA CHINA,
MATUD PA NI REP, ART YAP KINSA MIUBAN SA BAHAN NI PRES DUTERTE DIDTO SA CHINA
SA MIAGING SEMANA
*MIGAWAS ANG UBAN PANG MGA BIKTIMA SA ILAD SA MGA PAGBALIGYA UG YUTA NGA
GIBIKTIMA NI HAZELYN DAGAMAC YAP KINSA GISIKOP SA KAPOLISAN
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