*AUTHORITIES ARE URGED TO CHECK IF THE BOHOL DISTRICT IS LIKE THE BILIBID

PRISON WHERE SOME INMATES ARE GETTING SPECIAL TREATMENT FROM JAIL GUARDS

*MANY OF THE DAMAGED HOUSES DURING THE 7.2 QUAKE THJREE YEARS AGO ARE NOT

YET RESTORED AND REHABILITATED DUE TO GOVERNMENT BUREAUCRACY

*DR. KISMET TIROL MACUNO IS NOW THE NEXT CHIEF OF THE GOV CELESTINO GALLARES

MEMORIAL HOSPITAL HULIP KANG DR. DODONG ARCAY KINSA MI RETIRE NA SA GOBIERNO

*GISIKOP ANG 38 KA MGA BATANON UG MINOR DE EDAD NGA GIKOPTAN SA MAGTIAYON NGA

AMERIKANO KINSA NAGPAKARON INGON NAG GADUMALA UG USA KA ORPHANAGE DIHA

SA DISTRITO SA BOOL HUMAN GIRONDA NIADTONG SABADO SA NATIONAL BUREAU OF

INVESTIGATION . NBI UG SA DSWD

*NANGHIMAKAK ANG KAPOLISAN SA BOHOL NGA SA 47 KA NAPATAY SA KAMPANYA SA DRUGA

DUNAY MGA KASO SA EXTRA JUDICIAL KILLINGS DINHI SA BOHOL

*GITUDLO NGA ENVOY NGADTO SA CHINA NI PRES DUTERTE ANG BOLANONG NEGOSYANTI

NGA SI DING BORJA SAMTANG MGA IRIRIGATION PROJECT PAGAPUNDUHAN SA CHINA,

MATUD PA NI REP, ART YAP KINSA MIUBAN SA BAHAN NI PRES DUTERTE DIDTO SA CHINA

SA MIAGING SEMANA

*MIGAWAS ANG UBAN PANG MGA BIKTIMA SA ILAD SA MGA PAGBALIGYA UG YUTA NGA

GIBIKTIMA NI HAZELYN DAGAMAC YAP KINSA GISIKOP SA KAPOLISAN

