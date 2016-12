*PROVL LAWMAKERS WILL ASKS MARINA, COAST GAURD TO INVESTIGATE COMPLAINTS

OF THE RIDING PUBLIC ON THE DANGERS WHEN PASSENGERS RIDE STAR CRAFT

IN TUBIGON TOWN

*SUPREME COURT REVERSES THE DECISION OF THE 2013 ELECTION RETURNS

WHICH OUSTED INCUMBENT MAYOR DANO OF SEVILLA TOWN

*CONTRACTOR NILO SARIGUMBA IS QUESTONED FOR USING THE NAMES

OF A CONTRACTORS GROUP WITH NO MEMBERS IN FILING A COMPLAINT

AGAINST NIA DIRECTOR MEMBREVE

…………..

*GIKAIGOAN NA NGA ANG EPUSCOPAL ORDINATION SA BAGONG OBISPO-ELECT ABET

UY PAGAHIMOUN KARONG ENERO 17 DIDTO SA LUNGSOD SA TALIBON SAMTANG ANG

IYANG INSTALLATION ISIP IKA 7 OBISPO SA DIOCESE OF TAGBILARAN GIKATAKDA SA

BUWAN SA ENERO GIHAPON

*SUGOD NA ANG KUSOG NGA PAGULAN NING BUWAN SA OKTOBRE DINHI SA

LALAWIGAN SA BOHOL, MATUD PA SA PAGASA

*ANG KALIG-ON SA MGA BOLANON MAOY NAKIT-AN NGA HINUNGDAN SA DALING

PAGBAKOD SA MGA BOLANON HUMAN SA KUSOG NGA LINUG NIADTONG TUIG

2013 ..KINI ATOL SA PAGHAMDUM SA IKA 3 MGA ANIBERSARYO SA MAONG

LINUG

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics