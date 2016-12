*DRUGS CONTINUE TO BE SOLD IN BOHOL WHILE SUPPLY GETS EASY ACCESS FROM CEBU THROUGH VARIOUS DOCKING AREAS OF PUMPBOATS IN THE COASTAL TOWNS FACING CEBU

*BOHOL CONTRACTORS FILE CHARGES AGAINST REGIONAL DIRECTOR MEMBRIEVE OF THE NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION (NIA)

*AFTER 3 YEARS, A FORUM ON THE RECOVERY PROGRAM WILL BE HELD ON SATURDAY TO COMMEMORATE THE 3RD ANNIVERSARY OF THE 7.2. EARTQUAKE WHICH HIT THE PROVINCE, THERE ARE HOUSES ARE NOT YET REPAIRED WHILE GOV CHATTO SAYS ITS 85% DONE IN REHAB WORKS

*VIC SOTTO AND THE FAMOUS LOVE TEAM ALDUB DID SHOOTING FOR ENTING KABISOTE

*PAGABISITIHAN PA SA MGA PARI ANG 28 KA MGA TINUNAN NGA GISUDLAN UG PANUWAY DIDTO SA JAPAR MEMORIAL HIGH SCHOOL SA SAGBAYAN SAMTANG GIPASALIG NGA MAHIBALIK ANG KLASI KARONG ADLAWA

*NA ALARMA ANG KATAWHAN SA PAGDAGHAN NA USAB SA MGA AKSIDENTI SA KADALANAN SA BOHOL

*LBRENG WIFI MAGSUGOD KARONG ADLAWA SA TAGB CITY AIRPORT SAMTANG LIBRING WIFI USAB SA PANTALAN NING DAKBAYAN

