*BOHOL IS ON ALERT AGAINST TERRORIST AFTER REPORTS SAID THERE ARE THOSE

PRESENT IN CEBU TARGETTING TO KIDNAP SOME TOURISTS

*AFTER THE DEATH OF MAYOR ESPINOSA INSIDE A JAIL IN LEYTE, THERE IS

A BLOCKING FORCE TO PREVENT THE SUPPLY OF SHABU TO ENTER BOHOL

*KAGAWAD IN JAGNA TONTON ANISCAL IS CLEARED OF LIBEL AFTER CHARGES

WERE FILED AGAINST HIM BY MAYOR ABRENILLA FOR POSTING DEROGATORY

STATEMENTS AT FACEBOOK

………..

*NAGSUGOD KAGAHAPON ANG 3 KA ADLAW NGA TRIDUUM SA PAGSAULOG SA DIAMOND

JUBILEE SA DIOCESE OF TAGB SAMTANG ARCHBISHOP BARNEY AUZA UG KANHI SVD

SEC GENERAL TONY PERNIA NANGULO SA GRAND REUNION KARONG ADLAWA

*DILI TINUOOD ANG MGA TAHO NGA MADILATAR ANG PAGKAHUMAN SA BOHOL

AIRPORT SA PANGLAO SOD SA DUHA KA TUIG, MATUD PA NI PROJECT

MANAGER ENGR NONOY DELA CRUZ

*MAGSUGOD NA ANG DIRECT FLIGHTS GIKAN SA KOREA PAINGON SA BOHOL

KARONG ENERO SUNOD TUIG

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics