TODAYS TOP NEWS MONDAY NOVEMBER 7, 2016
Nov 7th, 2016 by headlines
*BOHOL IS ON ALERT AGAINST TERRORIST AFTER REPORTS SAID THERE ARE THOSE
PRESENT IN CEBU TARGETTING TO KIDNAP SOME TOURISTS
*AFTER THE DEATH OF MAYOR ESPINOSA INSIDE A JAIL IN LEYTE, THERE IS
A BLOCKING FORCE TO PREVENT THE SUPPLY OF SHABU TO ENTER BOHOL
*KAGAWAD IN JAGNA TONTON ANISCAL IS CLEARED OF LIBEL AFTER CHARGES
WERE FILED AGAINST HIM BY MAYOR ABRENILLA FOR POSTING DEROGATORY
STATEMENTS AT FACEBOOK
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*NAGSUGOD KAGAHAPON ANG 3 KA ADLAW NGA TRIDUUM SA PAGSAULOG SA DIAMOND
JUBILEE SA DIOCESE OF TAGB SAMTANG ARCHBISHOP BARNEY AUZA UG KANHI SVD
SEC GENERAL TONY PERNIA NANGULO SA GRAND REUNION KARONG ADLAWA
*DILI TINUOOD ANG MGA TAHO NGA MADILATAR ANG PAGKAHUMAN SA BOHOL
AIRPORT SA PANGLAO SOD SA DUHA KA TUIG, MATUD PA NI PROJECT
MANAGER ENGR NONOY DELA CRUZ
*MAGSUGOD NA ANG DIRECT FLIGHTS GIKAN SA KOREA PAINGON SA BOHOL
KARONG ENERO SUNOD TUIG
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