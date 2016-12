*POLICE SAYS A PROFESSIONAL GUN-FOR-HIRED WAS THE SUSPECT WHO SHOT

DEAD PAUL BUTAL, THE BIGTIME SAND SUPPLIER FROM SAN MIGUEL TOWN WHO

WAS SHOT DEAD NEAR PMI COLLEGES TALOTO CAMPUS

*GOVT OFFICIALS ARE WARNED ON SWINDLERS USING GOVT PROJECT AS

THE REASON TO DO THEIR SCAMS BY CALLING THEM THROUGH THEIR

CELLULAR PHONES

*BOHOL AS WELL AS OTHER PROVINCES ARE ALARMED ON THE REDUCTION

OF THEIR I,.R.A. FUND FOR NEXT YEAR, AS GOVERNORS APPEAL TO

PRES DUTERTE TO RESTORE THE LEVEL OF THEIR ANNUAL IRA

…………..

*ADMITIDO NGA ANG MGA LGUS DILI PRIPARADO ARON PAG ATUBANG SA MGA

PROBLEMA NGA GIDALA SA PADAYON NGA CLIMATE CHANGE

*ANG GIPATAY NGA BIR DIRECTOR JONAS AMORA SA DAKBAYAN SA MAKATI

NGA TAGA LUNGSOD SA ANDA ANG GI HUGUNGUGUN UNTA

NGA ITUDLO NGA BIR DEPUTY COMMISSIONER

*MGA BUSES SA SOUTHERN STAR ANG KARON NATAURAN NA UG MGA

CCTV CAMERAS UG GPS ARON MABANTAYAN SA MANAGEMENT KUNG KUSOG BA

ANG DAGAN SA ILANG MGA DRIVER HUMAN SA SUNODSUNOD NGA

DISGRASYA SA KADALANAN

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics