TODAYS TOP NEWS MONDAY NOVEMBER 28, 2016
Nov 28th, 2016 by headlines
*POLICE SAYS A PROFESSIONAL GUN-FOR-HIRED WAS THE SUSPECT WHO SHOT
DEAD PAUL BUTAL, THE BIGTIME SAND SUPPLIER FROM SAN MIGUEL TOWN WHO
WAS SHOT DEAD NEAR PMI COLLEGES TALOTO CAMPUS
*GOVT OFFICIALS ARE WARNED ON SWINDLERS USING GOVT PROJECT AS
THE REASON TO DO THEIR SCAMS BY CALLING THEM THROUGH THEIR
CELLULAR PHONES
*BOHOL AS WELL AS OTHER PROVINCES ARE ALARMED ON THE REDUCTION
OF THEIR I,.R.A. FUND FOR NEXT YEAR, AS GOVERNORS APPEAL TO
PRES DUTERTE TO RESTORE THE LEVEL OF THEIR ANNUAL IRA
…………..
*ADMITIDO NGA ANG MGA LGUS DILI PRIPARADO ARON PAG ATUBANG SA MGA
PROBLEMA NGA GIDALA SA PADAYON NGA CLIMATE CHANGE
*ANG GIPATAY NGA BIR DIRECTOR JONAS AMORA SA DAKBAYAN SA MAKATI
NGA TAGA LUNGSOD SA ANDA ANG GI HUGUNGUGUN UNTA
NGA ITUDLO NGA BIR DEPUTY COMMISSIONER
*MGA BUSES SA SOUTHERN STAR ANG KARON NATAURAN NA UG MGA
CCTV CAMERAS UG GPS ARON MABANTAYAN SA MANAGEMENT KUNG KUSOG BA
ANG DAGAN SA ILANG MGA DRIVER HUMAN SA SUNODSUNOD NGA
DISGRASYA SA KADALANAN
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Kanang mga Southern Star nga aircon bus, purya saway! Aircon lagi pero kusog kaayo mouyog-uyog. Murag walay shock absorber. Magsakit akong tutoy sa grabeng uyog. Di gani ka makatulog sa kauyog. Laliman byahe gikan Guindulman to Tagb., kalayo ana!