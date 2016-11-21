TODAYS TOP NEWS MONDAY NOVEMBER 21, 2016
Nov 21st, 2016 by headlines
*BOHOLANOS ARE EAGERLY WAITING ON WHO ARE THE GOVT OFFICIALS
AND POLICEMEN TO BE LINKED BY DRUG LORD KERWIN ESPINOSA WHEN
HE APPEARS TO NATL LAWMAKERS IN MANILA TODAY
*BOHOLANOS WORKING AS TNTs IN AMERICA ARE WQRRIED ON WHAT
THEY WILL DO IN BOHOL WHEN THE NEW PRES DONALD TRUMP ISSUES
ORDER TO DEPORT ILLEGAL WORKERS IN THE UNITED STATES WHERE SOME
300,000 ARE FILIPINOS
*BOHOL IS A MODEL PROVINCE IN THE ENTIRE COUNTRY FOR HAVING
LGUS PARTNER WITH FOREIGN FUNDING AGENCIES
……………
*MIKABAT NA UG 47 ANG NAPATAY SA BOHOL GUMIKAN SA DRUGA SUKAD
HULYO 1 HANGTUD NOB. 15 NING TUIGA SAMTANG PADAYON ANG PAGPANAKOP
SA MGA DRUG PERSONALITIES NGA NAG-OPERATE DIRI SA BOHOL
*ANG OMBUDSMAN MIPA KLARO NGA DILI APIL SI CONG. ART YAP SA
GIPANG-IMBISTIGAR BATOK SA CORRUPTION
*MAG BANGKA NGA NAGPUNDUHAN ATUBANGAN SA MGA BEACH
RESORTS SA PANGLAO ANG KARON PADAYON NGA GISAWAY SA
KATAWHAN
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