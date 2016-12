*BOHOLANOS ARE EAGERLY WAITING ON WHO ARE THE GOVT OFFICIALS

AND POLICEMEN TO BE LINKED BY DRUG LORD KERWIN ESPINOSA WHEN

HE APPEARS TO NATL LAWMAKERS IN MANILA TODAY

*BOHOLANOS WORKING AS TNTs IN AMERICA ARE WQRRIED ON WHAT

THEY WILL DO IN BOHOL WHEN THE NEW PRES DONALD TRUMP ISSUES

ORDER TO DEPORT ILLEGAL WORKERS IN THE UNITED STATES WHERE SOME

300,000 ARE FILIPINOS

*BOHOL IS A MODEL PROVINCE IN THE ENTIRE COUNTRY FOR HAVING

LGUS PARTNER WITH FOREIGN FUNDING AGENCIES

……………

*MIKABAT NA UG 47 ANG NAPATAY SA BOHOL GUMIKAN SA DRUGA SUKAD

HULYO 1 HANGTUD NOB. 15 NING TUIGA SAMTANG PADAYON ANG PAGPANAKOP

SA MGA DRUG PERSONALITIES NGA NAG-OPERATE DIRI SA BOHOL

*ANG OMBUDSMAN MIPA KLARO NGA DILI APIL SI CONG. ART YAP SA

GIPANG-IMBISTIGAR BATOK SA CORRUPTION

*MAG BANGKA NGA NAGPUNDUHAN ATUBANGAN SA MGA BEACH

RESORTS SA PANGLAO ANG KARON PADAYON NGA GISAWAY SA

KATAWHAN

