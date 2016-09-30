TODAYS TOP NEWS FRIDAY SEPTEMBER 30, 2016
Sep 30th, 2016 by headlines
*LEAGUE OF MUNICIPALITIES OF THE PHILIPPINES (LMP)-BOHOL CHAPTER PRESIDENT MAYOR ALLEN REY PIEZAS SUGGESTS DRUG TEST FOR ALL MAYORS IN BOHOL
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*NANAWAGAN ANG PAMILYA SA USA KA MOLUPYO SA ALBUR NGA NALIGSAN DAPIT SA POBLACION, BACLAYON NGA MOTAHAN SA KAPULISAN ANG NAKALIGIS, UG PAIMBESTIGAHAN KUNG TINUOD MAN NGA SOUTHERN STAR BUS ANG NAKALIGIS SUBAY SA SULTI SA BIKTIMA
*MULTICAB NAHULOG SA KARSADA NGA WA PA NATIWAS PAGTRABAHO SUBAY SA NATIONAL HIGHWAY SA MAY V.P. INTING AVENUE, NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN
*GIBANSAY SA BFAR ANG 171 KA MANANAGAT SA LUNGSOD SA PRESIDENT CARLOS P. GARCIA SA PAGAMA OG BANGKANG DIBUGSAY NGA GAMIT ANG FIBER GLASS
*NASIKOP SA BUY-BUST OPERATION DINHI SA TAGBILARAN ANG LAIN NA SAB NGA DRUG PUSHER NGA WA MOSANONG SA OPLAN TOKHANG
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