TODAYS TOP NEWS FRIDAY OCTOBER 28, 2016
Oct 28th, 2016 by headlines
*COAST GUARD ON HEIGHTENED ALERT FOR THE ALL SAINTS’ DAY AND ALL SOULS’ DAY TO BRACE FOR INFLUX OF TOURISTS AND BOHOLANOS COMING HOME FOR THE HOLIDAYS
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*GIPASALIG SA MGA KASUNDALOHAN SA KABISAY-AN NGA BUG-OS ANG SUPORTA SA ILANG IHATAG SA PAMUNUAN NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO ARON MAHIMONG DRUG FREE ANG LALAWIGAN SA BOHOL
*GIBALIK NA SA CEBU SI SPO1 ADONIS DUMPIT, ANG ILADONG SHARPSHOOTER UG MULTI-AWARDED NGA PULIS UG SINALIGAN NI CEBU CITY MAYOR TOMAS OSMEÑA NGA BAG-O LANG NAKAPYANSA SA KASONG MURDER TUNGOD SA PAGPUSIL-PATAY SA GIKABANIOG NGA TULISAN DIDTO SA SYUDAD SA CEBU
*NAKABSAN NA SA KINABUHI ANG BIKTIMA SA PAGPAMUSIL DIDTO SA BILAR SAMTANG NAGPA-ALIM UNTA SA SAMAD SUD SA TAMBALANAN UG GISUSI PA SA KAPULISAN KUNG MAY KALAMBIGITAN BA SA DROGA ANG HITABO SANGLIT USA MAN SA MGA MITAHAN SA OPLAN TOKHANG ANG BIKTIMA
*MOHATAG OG P300,000 ANG BUHATANG REHIYONAL SA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BUREAU SA DENR SA TAGBILARAN UG SA MGA LUNGSOD SA TALIBON, TUBIGON UG JAGNA ARON MAKATUKOD OG MATERIAL RECOVERY FACILITY NGA MAOY TAMBAKAN SA MGA BASURA NGA MAHIMO PANG MAGAMIT
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