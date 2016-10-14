TODAYS TOP NEWS FRIDAY OCTOBER 14, 2016
Oct 14th, 2016 by headlines
*FORMER MARIBOJOC MAYOR AND NOW EXECUTIVE SECRETARY LEONCIO EVASCO JR. PUSHES TOURISM PROJECTS FOR HOMETOWN
*BOHOL BROADCASTER EYES HARASSMENT CASE AFTER CIDG-7 RAID FOUND NO UNLICENSED FIREARM INSIDE HIS RESIDENCE
*WOMAN IN REGION 7 DRUG WATCH LIST NABBED IN TAGBILARAN
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*NASIKOP DIDTO SA CLARIN ANG USA KA LALAKI NGA NAGPABUTO OG ARMAS SA KASUKO NGA WA PAUTANGA OG BEER, UG NAMATUD-AN NGA ANG ARMAS NGA GIPABUTO WAY LISENSYA
*TUKORON DIDTO SA DON EMILIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL SA LUNGSOD SA UBAY ANG LIMA KA ANDANA NGA PHILHEALTH WARD SA KANTIDAD NGA 47 MILYONES KA PESOS
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