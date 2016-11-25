TODAYS TOP NEWS FRIDAY NOVEMBER 25, 2016
Nov 25th, 2016 by headlines
*EWON DAM GATE 1 GRADUALLY OPENED SINCE LATE LAST NIGHT TO RELEASE WATER AFTER RAINS BROUGHT ABOUT BY TYPHOON MARCE, PROMPTING PRECAUTIONARY MEASURES ALONG LOBOC RIVERBANKS; WHILE TYPHOON SIGNAL NO. 1 PROMPTS CANCELLATION OF TRIPS, LEAVING AT LEAST 413 PASSENGERS STRANDED
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*MAAYONG PAGKA-PIKAS UG NAGKATIBUWAAG ANG UBANG PARTE SA KALAWASAN SA USA KA 60 ANYOS NGA LALAKI HUMAN NALIGSAN OG 10 WHEELER DUMP TRUCK DIDTO SA LUNGSOD SA CORTES
*NAGPAHIMANGNO ANG DTI SA PUBLIKO NGA ISUMBONG ANG MGA PANGILAD SA TEXT NGA MOSIAW ILABINA NING PANAHON SA PASKO
*HANGTOD KARON, GIPANGITA PA SA KAPULISAN SA INABANGA ANG MIPUSIL-PATAY SA USA KA 29 ANYOS NGA LALAKI KARONG BAG-O DIIN ANG BIKTIMA WAY KALAMBIGITAN SA ILEGAL NGA DROGA
*NAALARMA ANG KAPULISAN SA SUNOD-SUNOD NGA HITABO SA PAGHIKOG NGA NATALA KARONG BAG-O SA MANAGLAHI NGA LUNGSOD
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