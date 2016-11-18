TODAYS TOP NEWS FRIDAY NOVEMBER 18, 2016
Nov 18th, 2016 by headlines
*PANGLAO MAYOR NILA MONTERO CALLS FOR AN INVESTIGATION ON THE CLEARING OF A MANGROVE AREA IN DOLJO, PANGLAO FOR THE AREA TO BE UTILIZED FOR THE CONSTRUCTION OF A ROAD WITHOUT THE KNOWLEDGE OF THE MAYOR
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*NASUTA SA COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA HALOS TANANG FASTCRAFT NGA NAGBYAHIAN SA BOHOL WALA NAKAPASAR SA INTERNATIONAL STANDARD UG WALA MOSUNOD SA UBANG PALISIYA BAHIN SA KALUWASAN SA MGA SUMASAKAY MAO NGA PADAYON ANG REKLAMO SA PUBLIKO
*GIBUTYAG NI CITY VETERINARIAN VICTORIA LIMBAGA NGA NAGLISUD SILA SA PAGSULBAD SA SULIRAN BATOK SA MGA LATAGAW NGA IRO NGA NAHIMONG HINUNGDAN SA PIPILA KA DISGRASYA SA KADALANAN TUNGOD KAY MASUKO MAN ANG MGA TAG-IYA SA IRO KUNG DAKPON ANG ILANG MGA BINUHI
*UPAT KA BOL-ANONG KONSEHAL ANG MAGPAPILI SA PAGAHIMUON NGA PINILIAY SA PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE SA KABISAY-AN KARONG ADLAWA
*SUSIHON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KARONG ADLAWA ANG PAG-UNDANG SA PAGTUKOD SA HINGOTANAN NATIONAL HIGH SCHOOL SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO TUNGOD SA KAKUWANGAN SA PONDO
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