*TAGBILARAN CITY POLICE TO CREATE SWAT TEAM, AN ELITE POLICE UNIT TO BE COMPOSED OF YOUNG POLICEMEN TO COMBAT AGAINST CRIMINALITY

*TWO-DAY WORKSHOP FACILITATED BY DEPARTMENT OF TOURISM AND DPWH TO IDENTIFY PRIORITY TOURIST SITES AND PRIORITY TOURISM ROADS AND INFRASTRUCTURES

*GIPANEGURO NI ENGR. FRANCIS ANTONIO FLORES SA DPWH NGA MAGAMIT NA SA PUBLIKO ANG BAG-ONG ABATAN BRIDGE SA SAYONG BAHIN SUNOD TUIG

*DILI MADAYON ANG GITAKDA NGA “OUT OF TOWN SESSION” SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KARON GUMIKAN SA NECROLOGICAL SERVICE SA KAMATAYON NI MSGR. MARGARITO GONZAGA

*LAING CRUISE SHIP ANG MODUNGGO SA BOHOL KARONG BUNTAG, ANG M/S PACIFIC VENUS LULAN ANG GATUSAN KA MGA TURISTA GIKAN SA JAPAN

